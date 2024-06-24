×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Carlos Mane#Süper Lig
Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:21

Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yenilediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

2024-25 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Portekizli Mane, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 25 Süper Lig maçında bin 146 dakika görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

Gözden KaçmasınAdana Demirsporda Metin Korkmaz istifa ettiAdana Demirspor'da Metin Korkmaz istifa ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Carlos Mane#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!