Kayserispor Ç.Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bugüne kadar Çaykur Rizespor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kayserispor, tek yenilgisini ligden düştüğü 2013/14 sezonunda aldı. Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Çaykur Rizespor, daha önceki 15 karşılaşmada üç galibiyet alabilmişti. Sezonun ilk yarısında rakibini evinde mağlup eden Karadeniz ekibi, bu rekabet tarihinde ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'deki beş maçlık puan hasretini Göztepe deplasmanında sonlandıran Kayserispor, 2022 takvim senesinde henüz üst üste iki galibiyet alamadı. Son 10 maçtır kalesini gole kapatamayan Hikmet Karaman'ın ekibi, önceki sekiz karşılaşmanın beşinde rakiplerine gol izni vermemişti.

Son üç Süper Lig maçından 6 puan çıkaran Çaykur Rizespor bu karşılaşmada mağlup olmazsa, önceki 12 haftalık süreçte topladığı puanı geçebilir. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, seyircisi önünde daha uzun bir yenilgi serisini en son Ekim-Aralık 2016 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yaşadı. Kayseri ekibi sezonun ilk 13 iç saha maçında rakiplerine sadece bir kez mağlup olmuştu. Süper Lig'deki ilk golünü son maçta Göztepe filelerine gönderen Kayserisporlu Olivier Kemen, en son Eylül 2020'de Niort formasıyla üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

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Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de en fazla iç saha golü atan oyuncu olan Mame Thiam , 2022 takvim senesinde henüz taraftarının önünden gol sevinci yaşayamadı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de Kayserispor'a attığı son dört golün üçünde asisti yapan Fernando Boldrin'in, Türkiye kariyerinde en fazla gol pası verdiği iki rakibinden biri Kayseri ekibi.

Son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağlayan Yannick Bolasie, en son Ekim 2016'da üç karşılaşmalık bir seri yakalayabildi. Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Bülent Korkmaz, rakibine en son Kasım 2012'de İstanbul Başakşehir'i çalıştırdığı sezon deplasmanda mağlup oldu.

KAYSERİSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Kayserispor Ç.Rizespor maçı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.