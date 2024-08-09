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Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı!

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#Kayserispor#Beşiktaş#TRANSFER
Kayserispor, Beşiktaştan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:06

Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı.

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu.

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Kayserispor Teknik Direktörün Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve 10 Ağustos Cumartesi günü takıma katılarak çalışmalara başlayacak.

Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.

Kayserispor, Beşiktaştan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı

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#Kayserispor#Beşiktaş#TRANSFER

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