Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut için gönderdiği paraları iade etti! 'Tazminat ödenebilir' iddiası

Haberin Devamı

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut transferi ile ilgili açıklama yaparak, "Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.



Yapılan açıklamada, transferle ilgili Beşiktaş'tan gelen teklife 3.5 milyon Euro ve KDV olarak cevap verdiklerini, Beşiktaş'tan ise 1 milyon Euro tutarında bir havale yapıldığı bildirilerek yatırılan paranın yeniden iade edildiği bildirildi. Açıklamada; "Futbolcuyla mevcut olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi Başkanımız Ali Çamlı’nın imzasıyla dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF tarafından tescil edildi. Ardından futbolcumuzun transferi için Beşiktaş’tan 1.25 milyon euro yazılı teklif aldık. Kayserispor olarak teklife 3.5 milyon euro + KDV olarak karşı teklifimizi yazılı olarak cevapladık. Bunu takiben Beşiktaş Kulübü tarafından 1 milyon euro tutarında bir havale, açıklama olmaksızın kulübümüze gönderildi. Biz de açıklaması olmayan ve bir sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş’ın hesabına iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmeye imza attığı açıklandı. Ertesi gün -bu sefer dekonta açıklama yazılarak- para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş Kulübü’ne ihtarname çekerek futbolcunun transferi için 3.5 milyon euro + KDV tutarındaki talebimizi yeniledik. TFF’nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

'BİR BENZERİ OĞULCAN ÇAĞLAYAN TRANSFERİNDE YAŞANDI'



Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut transferi durumunun bir benzerinin Oğulcan Çağlayan ile Rizespor arasında yaşandığını belirten Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Eğer Kayserispor iddiasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından haklı bulunur ise yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine karar verilirse, oyuncu en az 4 ay sportif ceza alabilir" dedi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki futbolcu Onur Bulut’un transferiyle ilgili olarak yaşanan hukuki süreci, Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Onur Bulut ve menajerinin, Kayserispor ile yaptıkları protokolde serbest kalma bedelinin 1 milyon Euro olarak belirlendiğini ve bu protokolün, yöneticiler tarafından imzalandığının belirtildiğini söyleyen Ebrar Efkan Bilgiç, "Beşiktaş bu protokole dayanarak Onur Bulut’un serbest kalma bedeli olan bonservis ücretini, Kayserispor’a banka hesabına gönderiyor. Futbolcu Onur Bulut, avukatı aracılığıyla Kayserispor’a sözleşmesini feshettiğine dair noterden ihtarname çekerek Beşiktaş’a transferini gerçekleştiriyor. Onur Bulut ile Kayserispor arasında imzalanan protokolde imzası bulunan yöneticinin ise anonim şirket olan Kayserispor için imzaya yetkili olmadığı iddia ediliyor. Profesyonel futbolcunun, sözleşmesini haklı nedenle feshetme şartları Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı’nda sayılmış olsa da burada yer almamakla birlikte 'Serbest kalma bedeli' de şarta bağlı bir sözleşme sonlandırma halidir. Sözleşmesinde serbest kalma bedeli yer alan profesyonel futbolcunun, bu bedelin ödenmesiyle birlikte sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı vardır. Kayserispor’un iddiasına göre, oyuncusu Onur Bulut ile aralarında imzaladıkları sözleşmede bir serbest kalma bedelinin olmamasının yanı sıra oyuncu tarafının iddia ettiği protokolde kulüp adına imzaya yetkili olan Ali Çamlı’nın imzasının yer almaması. Dolayısıyla bu durumda futbolcu Onur Bulut, sözleşmesi devam ederken haksız nedenle sözleşmesini feshetmiş oluyor ve konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınıyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Oğulcan Çağlayan uzun bir süre futboldan uzak kalmıştı



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan ne gibi kararlar çıkabileceğini anlatan Bilgiç, "Eğer Kayserispor'un iddiasında UÇK tarafından haklı bulunur ise yani futbolcu Onur Bulut sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine karar verilirse, oyuncu koruma dönemi içerisinde olduğundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu PFST Talimatı’nın 30. maddesine uyarınca sportif ceza alabilir. 'Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından 27/1. maddesinin ‘a’, ‘b’ ve ‘d’ bentlerinde sayılan haller dışında haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra aşağıda belirlenen sportif cezalar uygulanır. 30. maddenin 1. fıkrasında ise sportif cezanın süresi açıklanmış olup futbolcu Onur Bulut’un en az 4 ay boyunca resmi müsabakalardan men cezası alır. Bu durumun bir benzeri geçtiğimiz yıllarda futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Çaykur Rizespor arasında yaşanmış ve Oğulcan Çağlayan uzun bir süre futboldan uzak kalmıştı" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"Beşiktaş, Kayserispor'a tazminat ödeyebilir"



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor başvurusunu haklı bulur ve futbolcunun sözleşmesini feshinin haksız olduğuna karar verirse bu durumdan Beşiktaş'ın da etkileyebileceğini ifade eden Ebrar Efkan Bilgiç, "Galatasaray-Oğulcan Çağlayan ve Çaykur Rizespor arasındaki uyuşmazlıkta; Oğulcan Çağlayan’ın futboldan men cezası almasının yanı sıra Galatasaray'ın da tazminat ödemesine hükmedilmişti. Beşiktaş da aynı senaryoyla karşılaşmanın yanında transfer yasağı cezası da alabilir. Talimat çok açık. PFSTT’nin 29. maddesinin 3. fırkasına göre; 'Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.' Bu durumda Beşiktaş’ın, Onur Bulut’u transfer ve tescil ettiği açık olduğundan taahhütname imzaladığı da ortadadır. Koruma dönemi içerisindeki futbolcuyu feshe yönelten veya sözleşmesinin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödemesinin yanı sıra sportif yaptırımların uygulanabileceği PFSTT’nin 30. maddesinde belirtilmiş. PFSTT md. 30/5: Önceki sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır. Bu durumda, kulübe en az bir, en fazla iki transfer ve tescil dönemine kadar transfer yasağı verilir. Tüm bu sportif cezalara Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karar verilebilmesi için futbolcu sözleşme feshinin haksız olduğuna kanaat getirilmesinin yanında Kayserispor’un da sportif cezaları talep etmesi gerekiyor. Talep olmaması halinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kendiliğinden sportif cezaya karar veremez. Ayrıca sportif cezaların kesinleşmesi de yine UÇK kararıyla değil, tarafların Tahkim Kurulu’na başvurusu ve burada da UÇK kararının onanmasına bağlıdır. Beşiktaş, Tahkim Kurulu’ndan da sonuç alamazsa Kayserispor’a ödeyeceği tazminat bedeli için konuyu adli yargıya taşıyabilecekse de sportif ceza hususunda ne Beşiktaş ne de Onur Bulut’un bir başvuru hakkı kalmamış olacak. Çünkü sportif ceza hususu futbolun disiplinine ilişkin olduğundan bu konuda yetkili olan tek kurum TFF ve kurullarıdır" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"UÇK’nun kararı Beşiktaş ve Onur Bulut lehine de olabilir"



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun, feshin haklılığına karar vermesi durumunda futbolcu Onur Bulut, Beşiktaş ve menajer Elyasa Süme herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmayacağını belirten Bilgiç, "Ancak UÇK kararı, nihai yani kesin bir karar olmadığından Kayserispor Kulübü, UÇK kararını Tahkim Kurulu’na taşıyabilir. Burada da Tahkim Kurulu, UÇK’nın verdiği kararı yerinde bulursa herhangi bir ceza olmaksızın hukuki süreç tamamlanmış olacak, Tahkim Kurulu’nun kararıyla durum kesinleşecektir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun, feshin haksız olduğuna ilişkin kararı sezon bitimine kadar verilse dahi akabinde başvurulacağını düşündüğüm Tahkim Kurulu’nun kararı, 2022-2023 sezonu bitiminde ancak açıklanacaktır. Dolayısıyla Tahkim Kurulu da feshin haksız olduğuna kanaat getirirse Onur Bulut’un sahalardan uzak kalması yani futboldan men cezası muhtemelen 2023-2024 futbol sezonunun başlamasıyla fiilen uygulanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı