Kayserispor-Beşiktaş maçını Güntekin Onay yazdı: Sergen Yalçın, Süper Lig'e yeniden başladı!

Haberin Devamı

Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1'de Tammy Abraham attı.

Beşiktaş'ta 3 golle yıldızlaşan Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Kayserispor'a karşı deplasmanda ilk kez 4 gol atan Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Kayserispor, 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kayserispor, bu kez evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Haberin Devamı

SERGEN YALÇIN'IN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Cerny, Gökhan Sazdağı ve Toure'yi Kayserispor karşısında statü gereği oynatamadı. Deneyimli teknik adam Necip Uysal, Paulista ve Demir Ege Tıknaz'ı ise yedeğe çekti.

52 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Svensson, Ndidi, Rashica, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ile Devrim Şahin'i ilk 11'de değerlendirdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham'dan oluşan 11'le çıktı.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: ORKUN-NDIDI VE RAFA SILVA!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın dün sahaya çıkan Orkun Kökçü ve Wilfred N’didi’li orta sahası ile İzmir’de Göztepe’ye karşı oynayan Demir Ege Tıknaz ve Necip Uysal’lı orta sahası arasında büyük fark var. Dün Orkun ve N’Didi’nin kalitesi, Rafa Silva’nın da performansını artırdı. Orkun şu mesajı Kayseri’de net bir şekilde verdi:

“Siz savunma arkasına koşun, ben sizi pozisyona sokarım.”

HERKES GÖREVİNİ YAPTI

Kayserispor karşısında genç Devrim Şahin dahil Beşiktaş’ta görevini yapmayan oyuncu yoktu. Çok eleştirilen Milot Rashica 1 asistle oynadı ve faydalı işlere imza attı. Farklı galibiyet ve güçlü oyunun ötesinde Sergen Yalçın’ı en çok memnun eden takımın kazanma arzusu ve kararlılığı olmuştur. Bir diğer sevindirici olan ise bu kadar eksiğe rağmen görev alan Milot Rashica, Emirhan Topçu ve Jonas Svensson gibi isimlerin rotasyon içinde verimli olabileceklerini göstermeleriydi.

Haberin Devamı

LİGE ADETA YENİDEN BAŞLADI

Oyuncu grubu Sergen Yalçın’ı ; Sergen Hoca da takımını her geçen gün daha fazla tanıyor. Beşiktaş dün lige adeta yeni başladı. Rafa Silva ve Orkun Kökçü anlamsız eleştirileri susturdu. Tammy Abraham yine gayretliydi ve gol atması bir santrfor açısından her zaman önemlidir.

N’Didi ne kadar önemli bir defansif orta saha olduğunu gösterdi. Dün statü gereği forma giyemeyen El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Thiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut ve Jota Silva’nın katılımıyla kadronun da bu lig için hiç de dar olmadığı ortaya çıktı.