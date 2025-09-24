Kayserispor-Beşiktaş maçına Rafa Silva damgası! Sazı eline aldı, fişi ilk yarıdan çekti

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-0 kazanan siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu Rafa Silva, fırtına gibi esti.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.

Sergen Yalçın, karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham'dan oluşan 11'le çıktı.

KULÜBE 7 TÜRK VE PAULISTA'DAN OLUŞTU

Beşiktaş'ta Kayserispor müsabakasında yedek kulübesini Brezilyalı savunmacı Paulista'nın dışında Türk oyuncular doldurdu.

Siyah-beyazlılarda Paulista'nın dışında yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir ve Asım Efe Işık forma bekledi.

KAYSERİ'DE DE 11 EKSİK

Kayserispor'da da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.

Markus Gisdol, takımını Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Jung, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Tuci 11'iyle sahaya sürdü.

RAFA SİLVA ŞOV, İLK HAT-TRİCK





Kayseri'de oynanan maçta ön plana çıkan isim Rafa Silva oldu. Portekizli yıldız, 15, 32 ve 58. dakikalarda sahneye çıkarak kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti. Tecrübeli on numara, bu sezon tek gol sevincini Eyüpspor ile oynanan maçta yaşamıştı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN SİFTAH

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlamasıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

Milli futbolcu, Kayserispor karşısında Rafa Silva'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu ve siyah-beyazlı forma ile ilk skor katkısını sağladı.

ABRAHAM SESSİZLİĞİNİ BOZDU!





Sezona fırtına gibi başlayan Tammy Abraham, son haftalardaki sessizliğini Kayseri'de bozdu. Karşılaşmanın 45+1. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderen İngiliz yıldız, takımını soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle götürdü. Başaralı golcü, oynadığı son 5 maçı boş geçmişti.