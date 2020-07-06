Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi son notlar..

Son iki Süper Lig maçını kazanan ve rakip filelere toplam 8 gol gönderen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.

Kayserispor adına bu sezon en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Bernard Mensah, bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Ganalı oyuncunun oynamadığı altı Süper Lig maçını da kaybetti ve kalesinde toplam 27 gol gördü.

Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Pedro Henrique , iç sahada çıktığı son beş karşılaşmanın dördünde birer gol kaydetti. Burak Yılmaz, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı 20 golün %60'ına doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri olan Kayserispor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giydiği son 10 karşılaşmada 13 gol kaydetti.

Süper Lig'in son iki haftasında Denizlispor ve Konyaspor filelerini havalandıran Abdoulaye Diaby, Club Brugge forması giydiği Aralık 2017'den bu yana üç maçlık gol atma serisi yaşamıyor.

Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Konyaspor karşılaşmasında yapan Rıdvan Yılmaz, 2014/15'ten bu yana Beşiktaş formasıyla gol pası veren en genç oyuncu oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.