Canlı Anlatım: Kayserispor Beşiktaş maçı

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Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kayserispor: 1

Beşiktaş: 0

Goller: 23' Thiam

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan Civelek, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar Saatçı, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Kayserispor, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Fenerbahçe'den aldı. Süper Lig'de iki maçtır gol atamayan Beşiktaş, daha uzun bir suskunluğu en son Şubat 2012'de yaşadı. Siyah-beyazlılar, fileleri havalandıramadığı iki karşılaşmada da topa %60'ın üzerinde sahip oldu ve toplam 29 şut çekti.

Beşiktaş'a karşı ilk 11 çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olan Mame Thiam, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Kayserispor'un iki golünü de atan isimdi. Bu sezon Kayserispor'a rakip olduğu Süper Lig maçında iki gol atan Michy Batshuayi'nin Belçika Ligi'nden ayrıldığı 2014/15'ten bu yana bir lig sezonunda filelerini 3+ kez havalandırdığı bir takım bulunmuyor. Yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Hikmet Karaman, tek galibiyetini son karşılaşmada Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Göztepe'den aldı. Valerien Ismael, Süper Lig'de Vicente Del Bosque'den bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk üç dış saha maçında galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.