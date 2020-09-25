Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçı kaybetmeyen Kayserispor, daha önceki 13 karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı. Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen BB Erzurumspor, daha önceki 16 dış saha karşılaşmasının sadece birini kazanabilmişti.

Sahasında 17 maçtır gol atan Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Dış sahada üst üste 13 maç fileleri havalandıran BB Erzurumspor ise bu alanda ligin devam eden en uzun serisinin sahibi. Süper Lig'in ilk iki haftasında topa sahip olma yüzdesi en düşük takım Kayserispor.

BB Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı üç gol de kafa vuruşlarıyla geldi.

Kayserispor stoperi Cristian Sapunaru, Süper Lig kariyerindeki ilk golü BB Erzurumspor'a atmıştı. Kayserispor forması giyen Pedro Henrique, iç sahada çıktığı son altı Süper Lig maçının dördünde birer gol kaydetti. Lig kariyerinde attığı son dört golü iç saha karşılaşmalarında kaydeden BB Erzurumspor orta sahası Arvydas Novikovas, Temmuz 2019'dan bu yana deplasmanda fileleri havalandıramıyor. Bu sezon BB Erzurumspor formasıyla çıktığı ilk iki Süper Lig karşılaşmasında birer asist yapan Emrah Başsan, kariyerinde ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Kayserispor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor BB Erzurumspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.