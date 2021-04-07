Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan kaleci Doğan'a övgü dolu sözler! "Sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı..."

Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, kazananların her zaman mücadele edenler olduğunu vurguladı.

İş hayatında yurt dışındaki profesyonelleri gözlemlediğinde azimle, durmaksızın çalışmalarının, kendilerini sürekli yetiştirmelerinin, mücadeleden asla vazgeçmemelerinin ve emeklerinin değerini bilmelerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Mücadele edip, kazanmak, emeğin değerini korumak benim için başarının formülü. Bu ruhla hareket edenleri iş, spor, sanat, her alanda, özellikle gençlerde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyor, gelecek için umutlanıyorum. Bu nedenle dün benim için çok özel bir gündü. Emre Demir'lerden Nurettin'lere altyapımızdan gelen tüm gençler benim için çok özel. Dün, Süper Lig'de en genç kaleci unvanını alan Doğan'ımız Trabzonspor karşısında başarılı oyunuyla bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı. Çünkü verdiği büyük mücadele sonrası bu genç yaşında kazandığını, aslında hepimizin tüm ülkenin kazandığını gördüm. Doğan'ımız da Türk futboluna hayırlı olsun. Bütün gençlere çağrımdır, mücadele edin, hakkınızı koruyun, kendinizi geliştirin ve ülkeye, millete hayırlı bireyler olun. İsminiz ancak bu şekilde yaşar, yaşatılır."

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