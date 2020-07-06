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GeriFutbol Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı gözyaşlarına boğuldu!
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Haber Giriş: 06.07.2020 - 23:10,Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı gözyaşlarına boğuldu!

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı gözyaşlarına boğuldu!
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından gözyaşlarına boğuldu. Gözbaşı, "Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, galibiyetin ardından konuştu.

Berna Gözbaşı, ''İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor'' sözlerini kullandı.

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 31 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan önüne çıktı.

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