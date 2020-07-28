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GeriFutbol Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği toplantısından ayrıldı
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DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği toplantısından ayrıldı

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından bir süre ayrıldı. Sinirli bir şekilde toplantı salonundan ayrılan Gözbaşı’nın yanında Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel de vardı.

Bu sezon Süper Lig’den takım düşürülmeme konusu hakkında yapılan görüşmeler sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti. Otelin bahçesine gelerek bir süre oturan Gözbaşı’nı daha sonrasında Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç toplantıya dönmesi için ikna etti. İkili, daha sonrasında toplantıya dahil oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği toplantısından ayrıldı

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