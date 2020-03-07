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İHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Her şeyle savaşıyoruz..."

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Her şeyle savaşıyoruz..."
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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarından Kayserispor için destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Bizler geçiciyiz. Bugün varız yarın olmayız ama tek bir hedefimiz var. İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ligin son sırasındayız ama mücadele eden bir takımımız var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Herşeyle savaşıyoruz. İnşallah kümede kalmayı başaracağız. Medyamızın da bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, Göztepe galibiyetiyle başlayan çıkışı Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa maçı öncesi heyecanımız büyük. Göztepe maçıyla güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bu haftada devamını getirmek istiyoruz. Bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Her şeyle savaşıyoruz...

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