Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız"

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik. Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir." dedi.

Ali Çamlı son olarak "Biz çok namuslu, hayatı şerefiyle ve namusuyla yaşayan insanlarız. Buraya maç yapmaya geldik. Yenebiliriz, berabere kalabiliriz, yenilebiliriz, bunu sahada çocuklar yapacak. Bu, akılla izah edilir bir şey değil. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem çok ağır söylerim. Kayserispor, bunun test edileceği bir kulüp değil. Kayserispor camiası ve sahada ter döken çocukların hepsi, bu düşünce olanlardan daha şereflidir. Bundan emin olabilir tüm Türkiye." diye konuştu.