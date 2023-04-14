Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız"

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Ali Çamlı#Süper Lig
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 20:09

Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik. Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir." dedi.

Ali Çamlı son olarak "Biz çok namuslu, hayatı şerefiyle ve namusuyla yaşayan insanlarız. Buraya maç yapmaya geldik. Yenebiliriz, berabere kalabiliriz, yenilebiliriz, bunu sahada çocuklar yapacak. Bu, akılla izah edilir bir şey değil. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem çok ağır söylerim. Kayserispor, bunun test edileceği bir kulüp değil. Kayserispor camiası ve sahada ter döken çocukların hepsi, bu düşünce olanlardan daha şereflidir. Bundan emin olabilir tüm Türkiye." diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Ali Çamlı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını