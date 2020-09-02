MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı aldı
GeriFutbol Kayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı aldı
Abone Olgoogle-news

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kayserispor,  Başakşehir'den Joseph Attamah ile anlaşmaya vardı.

Hes Kablo Kayserispor, Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı. Ön libero mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi Medipol Başakşehir takımındaydı ve Attamah geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti. Kayseri’ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen Attamah, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Ganalı futbolcu Kayserispor’da 3 numaralı formayı giyecek.

 

Kayserispor, Başakşehirden Joseph Attamahı aldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle