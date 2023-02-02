Canlı anlatım: Kayserispor Başakşehir maçı

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Spor Toto Süper Ligt 22. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan.



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.

Mesut Özil, 320 gün sonra Süper Lig'de bir karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.





Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında alabileceği potansiyel 15 puanın 11'ini kaybeden Kayserispor, bu sezon ilk beş iç saha karşılaşmasında sadece 3 puan bırakmıştı. Son yedi Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor'dan alan İstanbul Başakşehir, son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki en uzun galibiyet serisini tekrarlamayı hedefliyor.

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Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son beş maçın üçünü kazanan Kayserispor, daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamayı hedefliyor. Bu sezon ligdeki üçüncü golünü son maçında İstanbulspor ağlarına gönderen Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı. 2022/23 Süper Lig sezonunda üç asist yapan Miguel Cardoso, en üst lig kariyerinde daha yüksek bir sayıya en son 2017/18'de ulaştı.

Bu sezon ligde altı gol atan İstanbul Başakşehir orta sahası Deniz Türüç, Süper Lig kariyerinde daha yüksek bir sayıya en son 2016/17'de Kayserispor formasıyla ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu, en üst ligde gol katkısı veremediği rakipleri arasında sadece Alanyaspor ve Akhisarspor ile Kayserispor'dan daha fazla karşılaştı. Ligdeki son maçında gol atan ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşamayı hedefleyen Berkay Özcan, sezonun ilk yarısındaki mücadelede Kayserispor ağlarını havalandırmıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında Emre Belözoğlu'dan daha fazla karşılaştığı tek isim İlhan Palut.

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KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kayserispor Başakşehir maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.