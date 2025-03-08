Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 32. randevu!

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Süper Lig’de bugün Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 36 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Bellona Kayserispor ise ligde çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 9 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, 10 maçta da sahadan mağlup ayrılırken 24 puan ve averajla haftaya düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

32. RANDEVU

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Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak. İki ekip, bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez Başakşehir kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 gol atarken Başakşehir ise 34 gol attı. İki takım arasında Kayseri’de oynanan 15 maçta Kayserispor 6 kez Başakşehir 5 kez kazandı. 4 maçta eşitlik bozulmadı. Kayserispor 15 gol atarken Başakşehir ise 14 gol ile karşılık verdi.