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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 18.08.2020 - 20:36,Son Güncelleme:

Kayserispor Artem Kravets ile yollarını ayırdı

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Kayserispor Artem Kravets ile yollarını ayırdı
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Hes Kablo Kayserispor, forvet oyuncusu Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Artem Kravets. 2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Artem Kravets ile yollarını ayırdı

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