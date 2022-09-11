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Canlı: Kayserispor - Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Antalyaspor#Süper Lig
Canlı: Kayserispor - Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 12:03

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Kayserispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Kayserispor 1-0 Antalyaspor 

Gol: Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.
18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Mame Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Hakan, Soner, Ndao, Ghacha, Haji Wright

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KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

 

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#Kayserispor#Antalyaspor#Süper Lig

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