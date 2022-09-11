Canlı: Kayserispor - Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Kayserispor, Antalyaspor'u konuk edecek.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Kayserispor 1-0 Antalyaspor
Gol: Thiam
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.
18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Mame Thiam, Gavranovic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Hakan, Soner, Ndao, Ghacha, Haji Wright
KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.