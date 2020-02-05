MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı
GeriFutbol Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30’de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00’da satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Misafir Tribün - 25 TL

Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;



Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle