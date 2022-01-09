Kayserispor, Altay maÃ§Ä±nda Turkovac yazÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±kacak

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Yukatel Kayserispor, Erciyes Ãœniversitesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve ilk yerli koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Turkovacâ€™Ä± formasÄ±nda taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanÄ±yor. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar,ÂAltay ile evinde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± mÃ¼sabakaya gÃ¶ÄŸÃ¼s reklamÄ±nÄ±nÂ Ã¼zerinde, sÄ±rtÄ±nda ve ÅŸortunda Turkovac yazan forma ile Ã§Ä±kacak.

FormanÄ±n kollarÄ±nda ise â€™AÅŸÄ±nÄ± olâ€™Â yazÄ±yor. Konu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Kayserispor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Pandeminin 2 yÄ±llÄ±k sÃ¼recinde hemen hepimiz bir akrabamÄ±zÄ±, dostumuz, arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. AÅŸÄ± ÅŸÃ¼phesiz daha fazla acÄ±larÄ± Ã¶nledi. Bu aÅŸamada Ã¼lkemiz iÃ§in, insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan yerli aÅŸÄ±nÄ±n Kayserimizden Erciyes Ãœniversitesiâ€™nden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Altay maÃ§Ä±na Turkovac gÃ¶ÄŸÃ¼s, sÄ±rt, ÅŸort bandÄ± veÂ â€™AÅŸÄ±nÄ± olâ€™Â kol bandÄ± ile Ã§Ä±karak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Bu aÅŸamada sponsorlarÄ±mÄ±za Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r ediyorum.Â MaÃ§ Ã¶ncesi Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z stat Ã§evresinde Ã§adÄ±r kurarak aÅŸÄ±yÄ± taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ayaÄŸÄ±na getirecek. LÃ¼tfen kendimiz iÃ§in sevdiklerimiz iÃ§in aÅŸÄ±yÄ± ihmal etmeyin" dedi.