Kayserispor, Altay maÃ§Ä±nda Turkovac yazÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±kacak

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLFÄ°KSTÜRBASKETBOLVÄ°DEOLARE SPORYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Ãœniversitelerin Omikron kararÄ±Üniversitelerin Omikron kararÄ±#Yüz Yüze EÄŸitim
â€˜Sisal Åžanstan Milli Piyango aÃ§Ä±klamasÄ±â€˜Sisal Åžans'tan Milli Piyango açÄ±klamasÄ±#Sisal Åžans
2022 gÃ¶ÄŸe bakma yÄ±lÄ± olacak Aydan Marsa birÃ§ok heyecanlÄ± keÅŸif bizi bekliyor2022 göÄŸe bakma yÄ±lÄ± olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlÄ± keÅŸif bizi bekliyor#Uzay AraÅŸtÄ±rmalarÄ±
DÃ¶vÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p atÄ±yorlar: VefanÄ±n suÃ§u neDövüÅŸtürüp atÄ±yorlar: Vefa'nÄ±n suçu ne?#HayvanlarÄ± Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Åžehitlerin kanÄ± yerde kalmadÄ± Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Åžehitlerin kanÄ± yerde kalmadÄ±! Etkisiz hale getirildiler#Åžehit
Omicron bitmeden Deltacron alarmÄ±... YanÄ±baÅŸÄ±mÄ±zda ortaya Ã§Ä±ktÄ±Omicron bitmeden Deltacron alarmÄ±... YanÄ±baÅŸÄ±mÄ±zda ortaya çÄ±ktÄ±!#Koronavirüs
1558 NumaralÄ± DÃ¶nÃ¶rÃ¼n vahim sÄ±rrÄ±... Bu trajedi Ã¶nlenebilir miydi1558 NumaralÄ± Dönör'ün vahim sÄ±rrÄ±... Bu trajedi önlenebilir miydi?#Åžizofreni
Veteriner hekime coplu saldÄ±rÄ± OrtalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±Veteriner hekime coplu saldÄ±rÄ±! OrtalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±#Adana
TakÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..TakÄ±m otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
Milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi YÃ¼kseliyor...Milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi! Yükseliyor...#TOGG
Ne altÄ±n ne kripto para... Bu hafta yÃ¼zler gÃ¼lmedi KayÄ±p yÃ¼zde 20...Ne altÄ±n ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi! KayÄ±p yüzde 20...#AltÄ±n FiyatlarÄ±
TalimatÄ± verdi... Cehennem kapÄ±sÄ±nÄ± artÄ±k kapatÄ±nTalimatÄ± verdi... Cehennem kapÄ±sÄ±nÄ± artÄ±k kapatÄ±n! #Türkmenistan
HDPli Semra GÃ¼zelâ€™in PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristle fotoÄŸraflarÄ± Ã§Ä±ktÄ±HDP'li Semra Güzelâ€™in PKKâ€™lÄ± teröristle fotoÄŸraflarÄ± çÄ±ktÄ±#HDP
Demet AkalÄ±n daha ne desinDemet AkalÄ±n daha ne desin?#Demet AkalÄ±n
4 milyon dolara almÄ±ÅŸtÄ±... Seda Sayandan sÃ¼rpriz karar4 milyon dolara almÄ±ÅŸtÄ±... Seda Sayan'dan sürpriz karar!#SEDA SAYAN
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor, Altay maçÄ±nda Turkovac yazÄ±lÄ± formayla çÄ±kacak

#Turkovac#AÅŸÄ±#Kayserispor
Kayserispor, Altay maÃ§Ä±nda Turkovac yazÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±kacak

Spor Toto Süper Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yukatel Kayserispor, bugün oynayacaÄŸÄ± Altay maçÄ±na Turkovac yazÄ±lÄ± forma ile çÄ±kacak.

Haberin DevamÄ±

Yukatel Kayserispor, Erciyes Ãœniversitesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve ilk yerli koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Turkovacâ€™Ä± formasÄ±nda taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanÄ±yor. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar,ÂAltay ile evinde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± mÃ¼sabakaya gÃ¶ÄŸÃ¼s reklamÄ±nÄ±nÂ Ã¼zerinde, sÄ±rtÄ±nda ve ÅŸortunda Turkovac yazan forma ile Ã§Ä±kacak.

FormanÄ±n kollarÄ±nda ise â€™AÅŸÄ±nÄ± olâ€™Â yazÄ±yor. Konu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Kayserispor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Pandeminin 2 yÄ±llÄ±k sÃ¼recinde hemen hepimiz bir akrabamÄ±zÄ±, dostumuz, arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. AÅŸÄ± ÅŸÃ¼phesiz daha fazla acÄ±larÄ± Ã¶nledi. Bu aÅŸamada Ã¼lkemiz iÃ§in, insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan yerli aÅŸÄ±nÄ±n Kayserimizden Erciyes Ãœniversitesiâ€™nden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Altay maÃ§Ä±na Turkovac gÃ¶ÄŸÃ¼s, sÄ±rt, ÅŸort bandÄ± veÂ â€™AÅŸÄ±nÄ± olâ€™Â kol bandÄ± ile Ã§Ä±karak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Bu aÅŸamada sponsorlarÄ±mÄ±za Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r ediyorum.Â MaÃ§ Ã¶ncesi Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z stat Ã§evresinde Ã§adÄ±r kurarak aÅŸÄ±yÄ± taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ayaÄŸÄ±na getirecek. LÃ¼tfen kendimiz iÃ§in sevdiklerimiz iÃ§in aÅŸÄ±yÄ± ihmal etmeyin" dedi.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Turkovac#AÅŸÄ±#Kayserispor

BAKMADAN GEÃ‡ME!

YÄ±llarca sevgilisi sandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi kuzeni Ã§Ä±ktÄ± AkÄ±llara durgunluk veren bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k hikayesi...

YÄ±llarca sevgilisi sandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi kuzeni çÄ±ktÄ±! AkÄ±llara durgunluk veren bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k hikayesi...

#Kimlik HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±
KÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi altÄ±ndaki huzur: SoÄŸuk havalarda Ä±lÄ±man olan yerler | 5 ÅžEHÄ°R 10 Ã–NERÄ°

KÄ±ÅŸ güneÅŸi altÄ±ndaki huzur: SoÄŸuk havalarda Ä±lÄ±man olan yerler | 5 ÅžEHÄ°R 10 ÖNERÄ°

#Tatil
Sinan AkÃ§Ä±l ile Burcu KÄ±ratlÄ± arasÄ±nda bebek krizi

Sinan AkçÄ±l ile Burcu KÄ±ratlÄ± arasÄ±nda bebek krizi

#Burcu KÄ±ratlÄ±

BAKMADAN GEÇME!

YÄ±llarca sevgilisi sandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi kuzeni Ã§Ä±ktÄ± AkÄ±llara durgunluk veren bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k hikayesi...

YÄ±llarca sevgilisi sandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi kuzeni çÄ±ktÄ±! AkÄ±llara durgunluk veren bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k hikayesi...

#Kimlik HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±
KÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi altÄ±ndaki huzur: SoÄŸuk havalarda Ä±lÄ±man olan yerler | 5 ÅžEHÄ°R 10 Ã–NERÄ°

KÄ±ÅŸ güneÅŸi altÄ±ndaki huzur: SoÄŸuk havalarda Ä±lÄ±man olan yerler | 5 ÅžEHÄ°R 10 ÖNERÄ°

#Tatil
Sinan AkÃ§Ä±l ile Burcu KÄ±ratlÄ± arasÄ±nda bebek krizi

Sinan AkçÄ±l ile Burcu KÄ±ratlÄ± arasÄ±nda bebek krizi

#Burcu KÄ±ratlÄ±