Kayserispor Alanyaspor maçı ile puan durumu yeniden güncellenecek. Kariyerlerindeki 13'üncü mücadelelerine çıkacak olan Kayserispor ve Alanyaspor, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmaları halinde ligdeki gelecek haftalar için avantajı cebine koyacak. Peki, Kayserispor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek. 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.



Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 2 stoper, 1 sağ bek, 3 orta saha ve 2 forvet oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında stoper mevkine Uğur Demirok ve Nehuen Paz, sağ beke Ramazan Civelek, orta sahaya Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvete ise Anton Maglica ve Kevin Luckassen’i transfer etti.



Takıma sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen İlhan Depe TFF 1’inci Lig takımlarından Altay’a giderken Yaw Ackah ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralık olarak gönderildi. Kendilerine kulüp bulmaları istenen Manuel Fernandes, Wilfride Kanga, Harrison Manzala ve Muğdat Çelik ise kadro dışı bırakıldı.