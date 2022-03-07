Kayserispor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de Kayserispor Alanyaspor heyecanı

Kayserispor Alanyaspor maçı için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig’in 28. Haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u ağırlayacak. Saat 20:00’de başlayacak olan müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa olacak. İşte Kayserispor Alanyaspor maçının detayları
KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kayserispor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00’de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.
20.00’de başlayacak olan Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçında Gamze Durmuş Pakkan dördüncü hakem olacak.