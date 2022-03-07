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Kayserispor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de Kayserispor Alanyaspor heyecanı

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Kayserispor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig’de Kayserispor Alanyaspor heyecanı

Kayserispor Alanyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor. Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek olan karşılaşmalar arasında Kayserispor Alanyaspor maçı da bulunuyor. Mücadele saat 20:00’de başlayacak. Peki, Kayserispor Alanyaspor maçı hangi kanalda izlenecek, şifreli mi?

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Kayserispor Alanyaspor maçı için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig’in 28. Haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u ağırlayacak. Saat 20:00’de başlayacak olan müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa olacak. İşte Kayserispor Alanyaspor maçının detayları

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00’de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

20.00’de başlayacak olan Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçında Gamze Durmuş Pakkan dördüncü hakem olacak.

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