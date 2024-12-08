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KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI || Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#Kayserispor#Alanyaspor#Maç
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI || Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 13:40

Süper Lig 15. Haftası bu akşam oynanacak 5 maçla devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında bu akşam Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 15. Haftası karşılaşmaları kapsamında bu akşam oynanacak Kayserispor Alanyaspor maçı öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmayla ilgili maçın saati ve kanalı gibi sorgulanan ayrıntılar belli oldu. Araştırılan detayları haberimizde derledik. Peki, Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Alanyaspor maçı bugün yani 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

KayserisporOnurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

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AlanyasporErtuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Augusto, Janvier, Cordova

 

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#Kayserispor#Alanyaspor#Maç

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