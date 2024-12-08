KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI || Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 15. Haftası karşılaşmaları kapsamında bu akşam oynanacak Kayserispor Alanyaspor maçı öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmayla ilgili maçın saati ve kanalı gibi sorgulanan ayrıntılar belli oldu. Araştırılan detayları haberimizde derledik. Peki, Kayserispor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Alanyaspor maçı bugün yani 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

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Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Augusto, Janvier, Cordova