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GeriFutbol Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışması yapıldı.

Kayserispor kafilesi antrenmandan sonra özel uçakla Alanya'ya gitti.

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