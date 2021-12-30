Canlı Anlatım: Kayserispor 68 Aksaray Belediyespor

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşıyor.

KAYSERİSPOR 0 - 0 AKSARAY BELEDİYESPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Cardoso, Gökhan, Emre, Mane, Carole, İbrahim, Onur, Ramazan, Yasir, Uzodimma.

68 Aksaray Belediyespor: Hasan, Alperen, Ahmet Tuna, Gürcan, Hasan, Muhammed, Serkan, Mervan Yusuf, Mehmet, Nurullah, Fatih.

Kayserispor Aksaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar arasında Kayserispor Aksaray maçı da bulunuyor. Mücadele saat 15:00’te başlayacak.

KAYSERİSPOR AKSARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Aksaray maçı bugün saat 15:00’te başladı. Mücadele Aspor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın transfer yasağını aşarak kadroya gerekli takviyelerin yapılacağına inandığını söyledi.

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Asbaşkan Ali Çamlı açıklamasında; "Başkanımız ciddi bir gayret içerisinde. Takımın buralara gelmesinde büyük emek veren ve her şeyini seferber eden birisi. Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum. Takımda transfer 365 gün sürer. Hocamızdan rapor isteyeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Ancak transfer işleri parayla oluyor. İnşallah dün bu takımı nasıl milyonlarca lira kasasından para vererek bu işleri buralara getirdiyse başkan, mutlaka kafasında bir plan program vardır" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor, yarın bugünden daha iyi olacak. Buna inanın. Biz inanıyoruz. Çok iyi çalışan bir takımımız var. İnşallah başarılı olacak. Kayserispor ile ilgili endişe duymuyorum. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Hikmet hoca zaten başarısız olursa kendisi gider. Hikmet hoca işini yapıyor. Artık hoca konusunun konuşulması kabak tadı verdi. Biz hoca konuşmak istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.