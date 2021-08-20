Kayserispor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son iki Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, Aralık 2020-Ocak 2021 arasından bu yana üst üste üç yenilgi almıyor. Süper Lig'de oynadığı son 30 karşılaşmayı kazanamayan Adana Demirspor, lig tarihinde 30 maçlık galibiyet hasreti yaşayan ilk takım konumunda. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 maçın sadece birini kazanan Kayserispor, son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Son deplasman galibiyetini Nisan 1989'da Kahramanmaraşspor'u yenerek alan Adana Demirspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son üç sezonda dış saha maçı kazanamadı. Süper Lig'de mücadele ettiği son dört sezonun üçünde ilk iç saha maçını kazanan Kayserispor, sadece 2019/20'de Alanyaspor'a mağlup oldu. 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk haftasında rakip kaleye en fazla şut gönderen takım Adana Demirspor'du. Kayserispor ise rakibine kendi ceza sahasında topla en fazla buluşma fırsatı tanıyan ekip oldu. Kayserispor'un geçen hafta Altay maçında çektiği üç isabetli şutun ikisini oyuna sonradan giren Joseph Attamah kaydetti. Bu aynı zamanda Attamah'ın Süper Lig kariyerinde iki isabetli şut çektiği ilk karşılaşma oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla maç başına 5.8 kez buluşan Babajide Akintola, Adana Demirspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada haftanın en yüksek sayısına ulaşan oyuncu oldu.

Kayserispor'u konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan ve son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Samet Aybaba, bu deplasmandaki son galibiyetini Ocak 2009'da Gençlerbirliği'nin başında aldı.

KAYSERİSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.