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Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. hafta Kayserispor Adana Demirspor muhtemel 11'ler

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Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig 11. hafta Kayserispor Adana Demirspor muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 11:21

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bellona Kayserispor, 3 puanla henüz tanışamayan Adana Demirspor'u ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Kayserispor Adana Demirspor maçı canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. hafta Kayserispor Adana Demirspor muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalarken yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Murat Şener yapacak. Bu sezon Kayserispor ligde topladığı 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise ligde henüz galibiyet alamadı. Ev sahibi Kayserispor sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor - Adana Demirspor maçı  2 Kasım Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Bellona Kayserispor: Bilal | Hasan Ali, Carole, Jeanvier, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran Ali, Bourabia, Cardoso, Boa Morta

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Adana Demirspor: Vedat | Abdulsamet, Manev, Semih, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Yusuf Barası

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