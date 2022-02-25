Kayserispor 6 eksikle Trabzon'a geldi! Liderin galibiyetine verilen iddaa oranı...

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TRABZONSPOR

Son 4 lig maçında fire vermeyen, zirvede yer alan ve en yakın rakibine 14 puan fark atan Trabzonspor'da 5 isim Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Genç stoper Taha Altıkardeş U19 milli takımında; İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Salih Kavrazlı hazır değil. TD Abdullah Avcı özellikle Dorukhan ve Hamsik'i, tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediği için kadroya almadı.

4-0 kazandıkları Alanyaspor maçına kıyasla Dorukhan yerine orta alanda Abdülkadir Ömür izleyeceğiz. Geri kalan isimlerde bir değişiklik olması beklenmiyor.

Stoperde "Hugo & Ahmetcan" devam edecek. Sol bekte Puchacz izleyeceğiz. Orta alanda ağır yükü Manolis Siopis çekecek.

Bir kanatta Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme olacak.

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Hücumun en ilerisinde Andreas Cornelius forma giyecek, desteği Anastasios Bakasetas verecek.

KAYSERİSPOR

Son 10 haftada sadece 1 kez kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyip adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor'da 6 oyuncu zorlu Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bernard Mensah ve Emrah Başsan sakat, İbrahim Akdağ ve Andrea Bertolacci sarı kart cezalısı; Uğur Demirok kırmızı kart cezalısı ve son haftalarda kaleyi devralan Bilal Bayezit’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TD Hikmet Karaman eldivenleri Silviu Lung Junior'a emanet edecektir. Stoperde "Hosseini & Mert Çetin" ikilisini görürüz.

Orta alanda büyük ihtimalle Joseph Atamah ve önünde Abdulkadir Parmak ile Olivier Kemen oynar.

Hücumun bir kanadında Mame Thiam, diğerinde Miguel Cardoso olur; gole en yakın olarak da Mario Gavranovic forma giyer.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 9 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kayserispor'un ligde oynadığı son 4 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 16 gol)

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Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferini bu video ile açıklamıştı! Hatırlayalım...