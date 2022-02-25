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Kayserispor 6 eksikle Trabzon'a geldi! Liderin galibiyetine verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Kayserispor 6 eksikle Trabzona geldi Liderin galibiyetine verilen iddaa oranı...

En yakın rakibine 14 puan fark atıp adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, son haftalarda önemli sonuçlara imza atan Kayserispor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Son 4 lig maçında fire vermeyen, zirvede yer alan ve en yakın rakibine 14 puan fark atan Trabzonspor'da 5 isim Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Genç stoper Taha Altıkardeş U19 milli takımında; İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Salih Kavrazlı hazır değil. TD Abdullah Avcı özellikle Dorukhan ve Hamsik'i, tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediği için kadroya almadı.

4-0 kazandıkları Alanyaspor maçına kıyasla Dorukhan yerine orta alanda Abdülkadir Ömür izleyeceğiz. Geri kalan isimlerde bir değişiklik olması beklenmiyor.

Stoperde "Hugo & Ahmetcan" devam edecek. Sol bekte Puchacz izleyeceğiz. Orta alanda ağır yükü Manolis Siopis çekecek.

Bir kanatta Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme olacak.

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Hücumun en ilerisinde Andreas Cornelius forma giyecek, desteği Anastasios Bakasetas verecek.

KAYSERİSPOR

Son 10 haftada sadece 1 kez kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyip adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor'da 6 oyuncu zorlu Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bernard Mensah ve Emrah Başsan sakat, İbrahim Akdağ ve Andrea Bertolacci sarı kart cezalısı; Uğur Demirok kırmızı kart cezalısı ve son haftalarda kaleyi devralan Bilal Bayezit’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TD Hikmet Karaman eldivenleri Silviu Lung Junior'a emanet edecektir. Stoperde "Hosseini & Mert Çetin" ikilisini görürüz.

Orta alanda büyük ihtimalle Joseph Atamah ve önünde Abdulkadir Parmak ile Olivier Kemen oynar.

Hücumun bir kanadında Mame Thiam, diğerinde Miguel Cardoso olur; gole en yakın olarak da Mario Gavranovic forma giyer.

Kayserispor 6 eksikle Trabzona geldi Liderin galibiyetine verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 9 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kayserispor'un ligde oynadığı son 4 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 16 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,38 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,46'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%50'lik kesim lider durumda bulunan bordo-mavili ekibin iç sahada hata yapmayacağını düşünüyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Kayserispor 6 eksikle Trabzona geldi Liderin galibiyetine verilen iddaa oranı...

Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferini bu video ile açıklamıştı! Hatırlayalım...

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