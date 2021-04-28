Kayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenerken rahat bir nefes aldı.

Kayserispor'a farklı galibiyeti getiren golleri 18 ve 60. dakikalarda İlhan Parlak, 26 ve 45'te Avramovski, 51. dakikada Paz ve 90+5'te Melih Okutan kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 31'de Sagal, 80. dakikada Mesanovic ve 90+3'te Sakıb attı.

Böylece Kayserispor, puanını 38'e çıkartırken küme düşme hattının üzerine yükseldi. Denizlispor ise 28 puanla ligin son sırasında kaldı.

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