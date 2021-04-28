MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)
GeriSpor Kayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 28.04.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Kayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenerken rahat bir nefes aldı.

Kayserispor'a farklı galibiyeti getiren golleri 18 ve 60. dakikalarda İlhan Parlak, 26 ve 45'te Avramovski, 51. dakikada Paz ve 90+5'te Melih Okutan kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 31'de Sagal, 80. dakikada Mesanovic ve 90+3'te Sakıb attı.

Böylece Kayserispor, puanını 38'e çıkartırken küme düşme hattının üzerine yükseldi. Denizlispor ise 28 puanla ligin son sırasında kaldı.

Kayserispor 6-3 Denizlispor (Maç golleri ve özeti)

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi