Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri
Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında galibiyet alamadı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 31. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takım ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı.

Üst üste ligde beşinci mağlubiyetini alan Kayserispor’da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 15 gol gördü.

Sarı kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3’ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta 2 gol ve 1 maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.

Kayserispor’un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

- 27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor
- 28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor
- 29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor
- 30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor
- 31. Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Haberin Devamı

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın