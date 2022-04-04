Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de 31. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takım ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı.
Üst üste ligde beşinci mağlubiyetini alan Kayserispor’da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 15 gol gördü.
Sarı kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3’ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta 2 gol ve 1 maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.
Kayserispor’un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
- 27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor
- 28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor
- 29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor
- 30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor
- 31. Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe