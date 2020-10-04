Kayserispor 5 gün izinli! Milli maç arası...
Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.
Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen Sarı-Kırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı.
Teknik heyet futbolculara 5 gün izin verdi.
Sarı-Kırmızılılar Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
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