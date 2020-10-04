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İHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Kayserispor 5 gün izinli! Milli maç arası...

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Kayserispor 5 gün izinli! Milli maç arası...
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Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.

MKE Ankaragücü 0-1 Kayserispor (Maç özeti ve golleri)
MKE Ankaragücü 0-1 Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen Sarı-Kırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı.

Teknik heyet futbolculara 5 gün izin verdi.

Sarı-Kırmızılılar Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

 

Kayserispor 5 gün izinli Milli maç arası...

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