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Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri
Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet alamıyor.

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Süper Lig'de 30. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 4 maçta galip gelemedi.

Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligde oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı.

Üst üste ligde dördüncü mağlubiyetini alan Kayserispor’da moraller bozuk. 2 deplasmanda 2 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 11 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 4 maçın 3’ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta ise 2 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 11 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.

Kayserispor’un oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

- 27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor
- 28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor
- 29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor
- 30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor

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#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri

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