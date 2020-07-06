Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar, 86. dakikada Artem Kravets atarken Beşiktaş'ın tek golü 74. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

Bu sonucun ardından beşiktaş, 50 puanla 5. sırada kalırken Kayserispor, 31 puanla 14. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Kayserispor 3-1 Beşiktaş

51' Hasan Hüseyin Acar, 74' Atiba Hutchinson, 83' Hasan Hüseyin Acar, 86' Artem Kravets

1' Kayserispor maça hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Kravets'in vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

10' Kayserispor yine tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Pedro Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti. Pozisyonun bitiminde ise yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

16' Pedro Henrique, Beşiktaş kalesinde tehlike yaratmak istedi. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta gitti.

21' Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı! Lens'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Diaby'nin şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

29' Beşiktaş yine golle burun buruna geldi. Lens'in ortasında bu kez arka direkte Atiba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

33' Kayserispor kalecisi Lung'dan kritik kurtarış! Beşiktaş'ta Gökhan'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topu Burak tamamladı, vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

41' Beşiktaş ataklarına devam ediyor... Diaby'nin ceza sahasının sağ çaprazından ortaladığı topa kale önünde kafayı vuran Burak'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi. Lung bir kez daha kalesinde gole izin vermedi...

51' Maçın ilk golü geldi! Kayserispor'da Enver Cenk Şahin, Rıdvan Yılmaz'dan kaptığı topu hemen Hasan Hüseyin Acar'a gönderdi. Hasan Hüseyin ise düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderip Kayserispor'u öne geçiren golü attı.

57' Beşiktaş, skoru eşitlemek istiyor. Diaby'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Lung kurtardı.

62' Sergen Yalçın'dan üç değişiklik biden! Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Jeremain Lens yerine Kevin-Prince Boateng, Caner Erkin ve Georges-Kevin N'Koudou oyuna girdi.

70' Beşiktaş kalecisi Ersin'den kritik kurtarış! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunu Ersin kurtardı.

74' Beşiktaş eşitliği buldu! Boateng'in sağ kanattan yerden ortaladığı topu uzak köşede tamamlayan Atiba, skora dengeyi getirdi.

83' Kayserispor bir kez daha öne geçti! Hasan Hüseyin Acar, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi. Hasan Hüseyin Acar, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

86' Kayserispor'dan bir gol daha! Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Kravets, köşeye düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.