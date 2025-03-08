Kayserispor 3-1 Başakşehir (Süper Lig maçı özeti)

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Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Mücadaleyi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi takım, 44. dakikada Carlos Mane ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Bahoken çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Cardoso 72. dakikada farkı 3'e çıkardı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Keny'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir ise 36 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Paitek'in pasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
13. dakikada Kartal Kayra'nın serbest vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı.
23. dakikada Ramazan'ın ortasında topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
36. dakikada Cardoso'nun indirdiği topa Lima ters vuruş yaptı. Kaleye yönelen top direğin üzerinden dışarı çıktı.
39. dakikada Kartal Kayra'nın ortasında topa yükselen Karimi'nin vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Bourabi'nın ara pasında topla buluşan Mane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Yusuf, Deniz, Kemen, Figueiredo, Piatek