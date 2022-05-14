Kayserispor 3-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sagibi takım 3-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 45. dakikada Gökhan, 72. dakikada Hayrullah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayseri ekibinin puanı 47 oldu. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada Gökhan’ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

11. dakikada Emrah’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

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29. dakikada Yasir’in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.

45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

İkinci yarı birazdan...