Kayserispor 3-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 39. dakikada Mame Thiam, 45. dakikada Emrah Başsan ve 53. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam kaydetti.

Bu mağlubiyetle Galatasaray'ın ligde deplasmanda 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-kırmızılı takım, art arda iki lig maçında gol atamadan mağlup oldu. Fatih Terim'in takımı, ligde 4 maçtır kazanamıyor.

1973-74 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray'ı evinde mağlup eden Kayserispor, lig tarihinde rakibine ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 3-0 GALATASARAY

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GOL: 39' Thiam, 45' Emrah Başsan, 53' Thiam(P)

İlk yarı sonucu: 2-0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk.87 Fernandes) , İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 87 Yasir Subaşı), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 87 Mane), Cardoso (Dk. 68 Kemen)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılıç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atalay Babacan), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 39 ve 53 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hosseini, DK. 75 Lung (Yukatel Kayserispor), Dk. 37 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Assunçao, Dk. 90 4 Diagne (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.

16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.

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TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ilk 11'inden 6 farklı oyuncuya Kayserispor karşısında şans verdi.