Kayserispor 2-6 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-2'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Tadic'in penaltısıyla öne geçerken 15. dakikada Oğuz Aydın farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde sahneye bir kez daha Oğuz Aydın çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü ise 43. dakikada Djiku kendi kalesine söyledi.

İKİNCİ DEVREDE 4 GOL

Kayserispor, 56. dakikada Kolovetsios'un golüyle umutlanırken Fenerbahçe, 63'te En Nesyri ile rahatladı.

Kostic, 85. dakikada takımının 5 golünü kaydederken son gol 88. dakikada Szymanski'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 29 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

İLK 11'LER

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KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal, Ramazan, Cardoso, Bahoken

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En Nesyri

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kostic'in, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada Fred'in pasında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından topla buluşan Fred'in vuruşunu kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında kale önünde Djiku ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-357. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

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63. dakikada Tadic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri topu ağlarla buluşturdu. 2-4

66. dakikada ara pasla topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top Bilal'de kaldı.

69. dakika Amrabat'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Bilal uzaklaştırdı.

76. dakikada Cardosu'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Mert'in sağ kanattan geliştirdiği atakta sol tarafa açılan topa Kostic'in sert şutunda top ağlara gitti. 2-5

87. dakikada Boa Morte'nin ceza sahasının dışından vuruşunu kaleci Livakovic kornere çeldi.

89. dakikada Oğuz sol kanattan topla ceza sahasına girdi. Oğuz'un yerden sert pasında Szymanski arka direkte topu boş kaleye gönderdi. 2-6

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90+3. dakikada Edin Dzeko'nun orta saha çizgisinden kaleye vuruşunda top kaleci Bilal'i geçerek direkten oyun alanına döndü