Kayserispor 2-2 Konyaspor
Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Kayserispor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta eşitlik bozulmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Kayserispor'un gollerini 45'te Kravets ve 87'de Pedro Henrique atarken Konyaspor'un golleri 8'de Ömer Ali Şahiner, 44. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor 21, Kayserispor 16 puana yükseldi.
17 HAFTA SONRA BİR İLK
Kayserispor deplasmanında 2-0 öne geçen Konyaspor, 17 hafta sonra Süper Lig'de birden fazla gol atmaya başladı.
İLK 11'LER
Kayserispor XI: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets.
Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Milosevic, Jonsson, Ömer Ali, Shengelia, Hadziahmetovic, Mak.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada Milosevic'in ara pasında Shengelia'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lung topu çeldi. Dönen topu Ömer Ali Şahiner, ağlara yolladı. 0-1
42. dakikada kaleyi direkt karşıdan gören noktadan Diego Angelo'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
44. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu ceza sahası içinde önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in şutunda top filelerle buluştu. 0-2
45+2. dakikada sağdan Djedje'nin ortasında ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşunda boşta kalan topu Kravets ağlara gönderdi. 1-2
Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.
(İkinci yarı birazdan...)
Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle