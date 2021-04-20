Kayserispor 2-2 Gençlerbirliği (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 36. hafta maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Alt sıralar için çok büyük önem taşıyan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak atarken Gençlerbirliği'nin sayıları 46. dakikada Piris ve 50. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 35 yaparken Gençlerbirliği 32 puan ile küme düşme hattından kurtulamadı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.

50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.

80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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