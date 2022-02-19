Kayserispor 2-1 Giresunspor (Maçın özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Aile içi şiddete sıradışı önlem Ultraviyole ışıkla görünür oluyorAile içi şiddete sıradışı önlem! Ultraviyole ışıkla görünür oluyor#Aile İçi Şiddet
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Beşiktaşın Altay maçı 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın Altay maçı 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Teslaya inceleme Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyorTesla'ya inceleme! Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor#Tesla
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kayserispor 2-1 Giresunspor (Maçın özeti)

#Kayserispor#Giresunspor
Kayserispor 2-1 Giresunspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 26. hafta maçında Yukatel Kayserispor, evinde GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Kayserispor - Giresunspor maçından fotoğraflarKayserispor - Giresunspor maçından fotoğraflar
Kayserispor - Giresunspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Yukatel Kayserispor, evinde GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'un gollerini 29. dakikada Mario Gavranovic ve 45+1'de Mert Çetin atarken Giresunspor'un sayısını 86. dakikada Suleymanov kaydetti.

Bu sonucun ardından evinde peş peşe 5. galibiyetini alan Kayserispor puanını 38'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Giresunspor 26 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Chilinho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın sahibi oldu.
21. dakikada Cardoso’nun köşe atışında ceza sahasında yükselen Thiam’ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
29. dakikada Cardoso’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gavranovic’in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
41. dakikada Cardoso’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Bertolacci’nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Okan’ın kucağında kaldı.
45+1. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkadir topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Mert'in kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz’in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal köşeye giden topun sahibi oldu.
63. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Thiam’ın şutunda ise savunma son anda çizgi önünden topu uzaklaştırdı.
69. dakikada sağ kanattan Muhammed’in ortasında kaleye yönelen topu Bilal son anda kornere çelmeyi başardı.
76. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Thiam pasını Mane’ye çıkardı. Topla buluşan Mane, sol çaprazda müsait pozisyondaki Abdülkadir’i gördü. Mane’nin pasıyla topla buluşan Abdülkadir’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
80. dakikada sağ kantta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Zeki topu ceza sahasına gönderdi. Kaleye giden topu Bilal güçlükle kornere çeldi.
83. dakikada Onur’un sağ kanttan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Thiam’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
87. dakikada Chilinho’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Süleymanov, yaptığı sert vuruşla aradaki farkı 1’e indiren golü kaydetti. 2-1

Haberin Devamı

Stat: Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Gökhan Barcın xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Abdulkadir xx, İbrahim x (Attamah dk. 34 x), Thiam xx (İlhan dk. 86 ?), Cardoso xx (Mane dk. 46 xx), Bertolacci x (Campanharo dk. 68 x), Gavranovic xx (Ramazan dk. 85 ?)
Yedekler: Lung, Yasir, Kolovetsios, Emre, Gökhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Giresunspor: Okan x, Aziz x, Diarra x, Sergen x (Balde dk. 87 ?), Zeki xx, Traore xx (Muhammed dk. 46 xx), Flavio xx, Chilinho x, Diabate xx (Champness dk. 73 x), Sergio x (Süleymanov dk. 65 xx), Doukara x (Umut dk. 46 x)
Yedekler: Onurcan, Douglas, Hayrullah, Fatih, Pelupessy
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Gavranovic (dk. 29), Mert (dk. 45) (Kayserispor), Süleymanov (dk. 87) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: İbrahim, Bertolacci, Carole, Onur (Kayserispor), Sergen, Chilinho, Süleymanov (Giresunspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk