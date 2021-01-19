Kayserispor 2 - 0 Başakşehir / Maç özeti ve golleri

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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı. 42'de Campanharo'nun asistinde golü atan Denis Alibec, Kayserispor'u devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda Başakşehir beraberlik golü için Kayseri kalesine yüklenmeye başladı. 63'te İrfan Can Kahveci'nin yerde kalmasının ardından hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

ALIBEC YİNE ATTI

77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Denis Alibec attığı golle Kayserispor'un 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla son 4 haftada 3. maçını kazanan Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, 3 hafta sonra kaybeden Başakşehir ise 23 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 2-0 BAŞAKŞEHİR



42', 78' Alibec



66. dakikada Başakşehir lehine verilen penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



İLK 11'LER



Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

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