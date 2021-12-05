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Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maç sonra galip geldi.

Kayserispor - Antalyaspor maçından fotoğraflar...Kayserispor - Antalyaspor maçından fotoğraflar...
Kayserispor - Antalyaspor maçından fotoğraflar...

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Yukatel Kayserispor ile Frapov TAV Antalyaspor Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Kayserispor 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 11 ve 17.(penaltı) dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

Kayserispor'da Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios ise 58. dakikada ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra galibiyet alan Kayserispor puanını 19'a çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

KAYSERİ'DE HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

Kayserispor'a iki kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e özellikle maçın ikinci yarısında tribünlerden tepki gösterdildi.

Halil Umut Meler, Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra 1 hafta dinlendirilmiş ve bu maça atanmıştı.

Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.
11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo’nun şutunda top Lung’da kaldı.

53. dakikada ceza sahası içinde ayağına gelen pası değerlendiren Bünyamin’in vuruşunda, top kaleci Lung’un kucağında kaldı.
70. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından çektiği sert şut Lung’un müdahalesi ile kornere gitti.
78. dakikada orta sahadan hareketlenen Güray’ın ceza sahası içindeki şutu kaleci Lung’dan sekerek, Houssam’ın ayağına gitti. Houssam’ın sağ çaprazdan vuruşunu Lung çizgiden çıkardı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xxx , Mustafa Emre Eyisoy xx, Candaş Erbil xx
Kayserispor: Lung xxx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xxx (Ramazan Civelek dk. 46 xx), Mario xx, Carole xx, İbrahim xxx (Attamah dk. 87 ?), Thiam xxx, Onur Bulut xx, Campanharoxx (Uğur Demirok dk. 60 x)
Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Antalyaspor: Boffin xx, Bahadır xx (Milosevic dk. 46 xx), Doğukan xxx (Eren dk. 73 x), Güray xx, Paul Omo xx (Pereira dk. 82 ?), Fedor xxx, Poli xx (Gökdeniz dk. 60 x), Riberio xxx, Silva xx (Houssam dk. 46 xx), Bünyamin xx, Veysel xx
Yedekler: Doğukan, Floranus, Nuri, Erkan, Mevlüt
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Koolovetsios (dk. 58) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Lung (Kayserispor), Doğukan (Antalyaspor)

 

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