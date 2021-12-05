Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

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Yukatel Kayserispor ile Frapov TAV Antalyaspor Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Kayserispor 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 11 ve 17.(penaltı) dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

Kayserispor'da Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios ise 58. dakikada ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra galibiyet alan Kayserispor puanını 19'a çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

KAYSERİ'DE HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

Kayserispor'a iki kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e özellikle maçın ikinci yarısında tribünlerden tepki gösterdildi.

Halil Umut Meler, Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra 1 hafta dinlendirilmiş ve bu maça atanmıştı.

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KAYSERİSPOR 2 - 0 ANTALYASPOR

GOL: 11' ve 16' Thiam

KIRMIZI KART: 34' Gavranovic, 58' Kolovetsios (Kayserispor)

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudriashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu