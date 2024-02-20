Kayserispor 10 maç sonra kazandı! Burak Yılmaz farkı...

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İstanbul'daki maçta rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılılar, ligde tam 10 hafta sonra kazanarak 3 puan aldı.
Kayserispor, rakibi Başakşehir’i Duckens Nazon, Ali Karimi ve Aylton Boa Morte’nin golleri ile yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Başakşehir karşısında aldığı 3 puanla puanını 32’ye çıkaran Kayserispor, puan tablosunda da 11. sıraya kadar yükseldi.
Kayserispor ligin 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.
BURAK YILMAZ FARKI
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek toplam 6 puan topladı.
Kayserispor'un başında Burak Yılmaz 🧐— Spor Arena (@sporarena) February 20, 2024
🏡 Antalyaspor / 1-1
✈️ Gaziantep FK / 1-1
🏡 Beşiktaş / 0-0
✈️ Başakşehir / 3-2
✅ 10 maç sonra gelen galibiyetpic.twitter.com/h6z4gLCRqM