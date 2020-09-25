Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 3. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Kayserispor ile BB Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı maçı BB Erzurumspor 3-1 kazandı.
Konuk ekibin gollerini 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4'te Arvydas Novikovas ve 90+5'te Sissoko atarken Kayserispor'un sayısını 83. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.
Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 6'ya çıkardı, Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Kayserispor 11'i: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga
B.B Erzurumspor 11'i: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Novikovas’ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan’ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.
30. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.
33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
42. dakikada Novikovas’ın ara pasında topu alan Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Ardından tekrar Muhammed’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Henrique sol çaprazdan topu sürerek kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
80. dakikada ceza yayı içeresinde Kaan Kanak'ın yerden kaleye gönderdiği sert şutta sol direk dibine giden topu Lung çelmeyi başardı.
83. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Henrique, Murat Uçar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltıya karar verdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı ağlarala buluşturdu: 1-2
88. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Kvrzic'in ortasında altıpas önünde topla buluşan Kanga'nın uygun pozisyonda vuruşunda top kalecide kaldı.
90 5. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta Obertan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
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