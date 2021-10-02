Kayserispor 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

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Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleribi 12 ve 60.(penaltı) dakikalarda Bakasetas atarken Kayserispor'un sayısını 41. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Yusuf Sarı'nın şutları direkten dönerken Hamsik'in 70. dakikada attığı gol geçerlilik kazanmadı.

Trabzonspor Süper Lig'de art arda 22. deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer bu süreçte 12 galibiyet alıp 10 kez berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor namağlup unvanını koruyup puanını 18'e çıkardı ve bmaç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



9. dakika hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.

12. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti:

1-1.

44. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

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59. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahası içerisinde Uğur Demirok ile Cornelius arasındaki mücadelede maçın hakemi oyunu durdurdu. VAR incelemesinin ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Uğur Demirok'un topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

60. dakikada penaltıyı kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.

65. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

71. dakikada Kayserispor'dan Kemen sakatlık geçirmesi sonucu hakem oyunu durdurdu. Hakem atışı sonrası meşin yuvarlağı kendi yarı alanın ortasından direkt kaleye gönderen Hamsik'in şutunda, top Lung'u geçerek ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi, oyunun başlaması için topun en az iki oyuncuya temas etmesi gerektiği gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Djaniny'nin sert şutunda, kaleci Lung topu kontrol etmeyi başardı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Gavranovic), Emrah Başsan, Fernandes (Dk. 79 Mane), Thiam (Dk. 87 Emre Demir), Cardoso (Dk. 46 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Siopis (Dk. 56 Yusuf Sarı), Hamsik, Bakasetas (Dk. 69 Berat Özdemir), Nwakaeme (Dk. 87 Denswil), Gervinho (Dk. 56 Abdulkadir Ömür), Cornelius (Dk. 69 Djaniny)

Goller: Dk. 12 ve 60 (penaltıdan) Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Siopis (Trabzonspor), Dk. 59 Uğur Demirok, Dk. 86 Emrah Başsan, Dk. 90 1 Emre Demir (Yukatel Kayserispor)