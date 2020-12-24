Kayserispor 1 - 2 Konyaspor maç özeti ve golleri

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Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşılaştı. Ev sahibi Kayserispor 45+5. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

65'te Aaron Lennon hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle ikinci sarı kartı görerek Kayserispor'u sahada 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Konyaspor'un kazandığı penaltıyı Uğur Demirok gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.



Konyaspor 90+8'de Jevtovic ile bir gol daha bularak mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 1-2 KONYASPOR



45+5' Henrique (p), 65' Lennon (Kırmızı Kart) / 89' Uğur Demirok (p), 90+8' Jevtovic



Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.

44. dakikada Campanharo'nun kullandığı kornerde top son olarak Sapunaru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

45 1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, top kale çizgisine paralel taca gitti.

85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

90 8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İLK 11'LER



Kayserispor: İsmail, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Erdon Daci

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