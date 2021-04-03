Kayserispor 1-1 Göztepe (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'in 32. haftasının ilk maçında Kayserispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kayserispor'un golünü 26. dakikada İlhan Parlak atarken Göztepe'nin golü 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile çıktığı ilk maçtan puan almış oldu.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 40, Kayserispor ise 32 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak bekletmeden kale önüne gönderdi. Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada Kayserispor, ceza yayı çizgisi üzerinden serbest atış kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

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