Kayserispor 1-1 Gaziantep FK

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Kayserispor ile Gaziantep, Süper Lig'in 32. hafta maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'nın golü 62. dakikada Maxim'den geldi. Kayserispor'un golünü 90+2. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un puanı 32'ye yükseldi ve 15. sıradaki Çaykur Rizespor ile puanını eşitledi. Gaziantep FK'nın puanı ise 42 oldu.

Kayserispor'da 73. dakikada Bernard Mensah ve 87. dakikada Diego Angelo kırmızı kart gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

25' Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro Henrique, Günay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi Kayserispor penaltı vuruşu kullanacak.

27' Yapılan VAR incelemesinin ardından Pedro Henrique'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve verilen penaltı kararı iptal edildi.

45+7' Gaziantep FK'nın bulduğu gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt kararı ile iptal edildi.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP MAÇI 11'LERİ



Kayserispor: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre, Ddedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Enver, Pedro Henrique, Kravets



Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira, Furkan, Kenan, Maxim, Muhammet

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